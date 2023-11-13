РОЦИТ измерит уважение. Эксперты приступают к анализу пользовательских соглашений

РОЦИТ оценит цифровые платформы Рунета на предмет соблюдения прав пользователей и данныхРОЦИТ, организация в области цифровых прав и интернет-политики, приступила к реализации инициативы по тщательному анализу пользовательских соглашений ведущих цифровых платформ Рунета.