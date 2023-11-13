РОЦИТ измерит уважение. Эксперты приступают к анализу пользовательских соглашений

РОЦИТ оценит цифровые платформы Рунета на предмет соблюдения прав пользователей и данныхРОЦИТ, организация в области цифровых прав и интернет-политики, приступила к реализации инициативы по тщательному анализу пользовательских соглашений ведущих цифровых платформ Рунета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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