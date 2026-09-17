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Регионы России

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В Братске за неделю ликвидировали пять медведей, вышедших к населённым пунктам

В Братске за неделю ликвидировали пять медведей, вышедших к населённым пунктам

В Братске и в других районах Приангарья за последние четыре дня были убиты пять медведей, которые выходили к населенным пунктам, сообщили в мэрии города.

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