Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин 18 сентября проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. / Источник: © Вячеслав Прокофьев/РИА НовостиГлава государства голосовал с помощью системы дистанционного электронного голосования, находясь в своем рабочем кабинете в Кремле.
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