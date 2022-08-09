Всё самое странное и прикольное с Google Earth (22 фото)

В приложениях Google Планета Земля и Карты Google есть много мест, которые выглядят забавными, загадочными, странными, неуместными — какими угодно! И если собрать их все в одном месте, то это будет грандиозная коллекция!В приложениях Google Планета Земля и Карты Google есть много мест, которые выглядят забавными, загадочными, странными, неуместными — какими угодно! И если собрать их все в одном месте, то это будет грандиозная коллекция! Создатели проекта под названием "Странная Google Планета Земля" (Weird Google Earth) задались такой целью, поэтому находятся в постоянном поиске самых невероятных сцен, запечатлённых камерами Google.