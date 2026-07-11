Пушилин: девять человек ранены из-за атаки ВСУ на пассажирский автобус в ДНР

Украинские боевики атаковали пассажирский автобус в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. «При атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранены девять человек», — написал он в Telegram-канале.
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