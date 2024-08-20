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Китай

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Премьер Госсовета КНР провел встречу с генеральным секретарем ЦК КПВ

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник провел встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, президентом Вьетнама То Ламом, который находится в Китае с государственным визитом.

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