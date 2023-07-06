STR TV ZVEZDA/GLOBALLOOKPRESS Спустя почти четыре года мы вновь обращаемся к событиям, связанным с крушением Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
ЗАГАДКА ОДНОЙ АВИАКАТАСТРОФЫ: СМЕРТЬ НАСТУПИЛА МГНОВЕННО — ВЗДОХ И ВСЁ
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Виктор Луговой
Методически - попадание воздушного судна в грозу нежелательно. При этом до сих пор казусная база утверждала, что нормально спроектированное воздушное судно с металлическими несущими поверхностями нормально выдерживает разряд атмосферного электричества и с авионикой ничего не случается. Воздушные суда с композитными несущими поверхностями появились сравнительно недавно. Казусная база мгновенно отреагировала: при композитных несущих лопастях вертолёта, при композитных плоскостях самолёта процесс распределения и стекания разряда идёт иначе, и электроника должна проектироваться с учётом нового фактора. Авионику Суперджета проектировали, помнится, французы?
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