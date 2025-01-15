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Царьград

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Эрик Бикфалви покидает "Урал": 227 матчей, 61 гол и новые горизонты

Эрик Бикфалви покидает "Урал": 227 матчей, 61 гол и новые горизонты

Эрик Бикфалви, румынский футболист, покинул екатеринбургский клуб "Урал" по обоюдному согласию. За 6 лет Бикфалви провел 227 матчей, забив 61 гол и предоставив 22 голевых передачи.

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