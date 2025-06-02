Кароль Навроцкий: что известно об объявленном в розыск в России победителе президентских выборов в Польше

Во втором туре президентских выборов в Польше оппозиционер и консерватор Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов и таким образом обошел представителя правящей партии "Гражданская платформа", мэра Варшавы Рафала Тшасковского (49,11%).
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