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10-летняя дочка Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры: "Мило как"

10-летняя дочка Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры: "Мило как"

10-летняя дочка Ани Лорак засветила нежности со своим кучерявым другом Как сообщает Politeka.net, Соня, дочка певицы Ани Лорак и ее экс-супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, вовсю осваивает соцсети и делится с публикой яркими кадрами.

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