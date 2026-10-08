Прибалтика отказывается от газа: дешевле не становится

В сентябре страны Прибалтики резко сократили потребление газа. Но не только и не столько из-за его цены, сколько за счет увеличения мощности зеленых электростанций.
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Свежие комментарии
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- Сны министра Крав...
- Сны министра Крав...
Какое нам дело есть у трибалтов газ или нет, надо думать как мы обеспечены газом, бензином и дизелем!
Зима покажет , как сократили.