Депутат посоветовали переходить с Gmail на российские аналоги почты

Почтовый сервис Gmail абсолютно небезопасен для хранения конфиденциальной информации, так что россиянам лучше переходить на российские аналоги электронной почты, заявил депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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