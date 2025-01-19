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Депутат посоветовали переходить с Gmail на российские аналоги почты

Депутат посоветовали переходить с Gmail на российские аналоги почты

Почтовый сервис Gmail абсолютно небезопасен для хранения конфиденциальной информации, так что россиянам лучше переходить на российские аналоги электронной почты, заявил депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин .

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