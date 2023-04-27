Блогер Елена Блиновская планировала выехать на арендованной машине в Белоруссию, чтобы оттуда улететь за границу

Источник в правоохранительных органах утром в четверг, 27 апреля, сообщил, что задержанная ранее блогер Елена Блиновская хотела скрыться из России, вылетев через территорию Белоруссии за границу.
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