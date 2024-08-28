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Царьград

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Челябинские синоптики удивили прогнозом погоды на 29 августа

Челябинские синоптики удивили прогнозом погоды на 29 августа

Рассказываем, в какие районы области придёт настоящее лето.Возможно, сегодняшний день, 29 августа, можно будет считать самым тёплым на этой неделе, а также за весь третий месяц лета 2024 года.

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