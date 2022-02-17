Захарова объяснила высылку замглавы посольства США Барта Гормана

Глава МИД Российской Федерации Мария Захарова объяснила, что замглавы дипломатической миссии США в Москве Барт Горман был выслан с территории государства в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.
Глава МИД Российской Федерации Мария Захарова объяснила, что замглавы дипломатической миссии США в Москве Барт Горман был выслан с территории государства в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.
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