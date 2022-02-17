smi.media

451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зурова
    У Макрона только сейчас появилась озабоченность, что же Макрон не уговорил Зелинского выполнять минские соглашения на...Ситуация в Донбас...
  • Oleg
    Писк из подворотни Арнаутской!Отец Зеленского в...
  • валерий лисицын
    Вашему Кулебе верить , себя  не  уважать. Брехло  каких мало.Україна не планує...

Захарова объяснила высылку замглавы посольства США Барта Гормана

Глава МИД Российской Федерации Мария Захарова объяснила, что замглавы дипломатической миссии США в Москве Барт Горман был выслан с территории государства в ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх