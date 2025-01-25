Уставшая от посещения театров Брухунова спустила 2 миллиона на отдых

Юморист и его супруга греют косточки на шикарном экзотическом курорте. Татьяна Брухунова соцсетиТатьяна Брухунова после скандала из-за поддельных сумочек, в котором продемонстрировала махровый снобизм провинциалки, объявила, что устала, и укатила отдыхать, прихватив на этот раз с собой своего 80-летнего мужа Евгения Петросяна.