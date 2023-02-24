Русская весна

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Ожесточённые бои на фронте у Сватово-Кременной: армия России прорывает оборону ВСУ (ВИДЕО)

Ожесточённые бои на фронте у Сватово-Кременной: армия России прорывает оборону ВСУ (ВИДЕО)

Войска «Отважных» и ЗВО продолжают взламывать оборону врага, под прикрытием артиллерии и танков наши штурмовые группы продвигаются в сторону Лимана и Купянска.

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