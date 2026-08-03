МАРФИНО
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МАРФИНО

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Молодёжная палата Марфино провела музыкальный вечер «Музыка лета»

В районе Марфино состоялся музыкальный вечер «Музыка лета», организованный Молодёжной палатой. Программу открыла талантливая исполнительница Нина-Виттория Онорато, подарившая гостям часовой концерт с любимыми и узнаваемыми композициями.

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