Молодёжная палата Марфино провела музыкальный вечер «Музыка лета»

В районе Марфино состоялся музыкальный вечер «Музыка лета», организованный Молодёжной палатой. Программу открыла талантливая исполнительница Нина-Виттория Онорато, подарившая гостям часовой концерт с любимыми и узнаваемыми композициями.
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