Странные события вокруг Крокуса - это просто начало второй фазы западной операции

Рядовой офицер, прожил с инвалидностью 72года, а до сих пор не знает, что у инвалидности не степени , а группы. Ципсошники дебильные!

Николай Николаевич

А мне больше понравилось:жена с 4 детьми (у 72-х летнего) на 20 гривен в день в Москве! Дети в возрасте от 50 до 22? На шее у инвалида? Нет,всё таки странные эти хохлы.