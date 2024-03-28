ПРОСТО О СЛОЖНОМ Всегда надо помнить, что у любого рукотворного события всегда есть свои цели, которые хотят достичь те, кто это событие организовал.
Странные события вокруг Крокуса - это просто начало второй фазы западной операции
Комментарии
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Пульхерия Djem
Полнрстью согласна и писала об этом.Не поддавайтесь на ципсошных мразей.
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4 час.
валерия
Рядовой офицер, прожил с инвалидностью 72года, а до сих пор не знает, что у инвалидности не степени , а группы. Ципсошники дебильные!
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3 час.
Николай Николаевич
А мне больше понравилось:жена с 4 детьми (у 72-х летнего) на 20 гривен в день в Москве! Дети в возрасте от 50 до 22? На шее у инвалида? Нет,всё таки странные эти хохлы.
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1 мин.
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