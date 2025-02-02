Врач рассказал о положительном влиянии социальных сетей на мозг

Влияние социальных сетей на мозг напрямую зависит от способа их использования. Они окажут положительное значение, если человек творчески к ним относится, например, целенаправленно подписан на определенных людей, читает их посты и получает для себя какую-то новую информацию, которую потом применяет в жизни, рассказал 2 февраля «Известиям» врач-терапевт и врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор и эксперт социального проекта «Деменция.