Волонтерский центр Алексея Вихарева открылся в Ирбите

Волонтерский центр Алексея Вихарева открыл свое представительство в Ирбитском городском округе. Новая приемная депутата, руководителя фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга, будет располагаться по адресу: Ирбит, ул.
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