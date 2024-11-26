Politico: в текущей ситуации Европа не выиграет гонку вооружений

Французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации Пьер Вандье выразил мнение, что Европа не сможет одержать победу в современной войне вооружений, если будет придерживаться существующих правил.
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