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Его одежду носит Шэрон Стоун: 8-летний мальчик стал самым юным модельером

Его одежду носит Шэрон Стоун: 8-летний мальчик стал самым юным модельером

Вундеркинд из мира моды считает себя реинкарнацией основателя бренда Gucci 8-летний кутюрье Макс Александр из Калифорнии (США) с четырех лет шьет одежду, и теперь достиг такого уровня, что его платья надевают звезды.

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