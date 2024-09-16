Его одежду носит Шэрон Стоун: 8-летний мальчик стал самым юным модельером

Вундеркинд из мира моды считает себя реинкарнацией основателя бренда Gucci 8-летний кутюрье Макс Александр из Калифорнии (США) с четырех лет шьет одежду, и теперь достиг такого уровня, что его платья надевают звезды.
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