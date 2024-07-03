Star Wars Outlaws ушла на золото за два месяца до релиза — отправлению в далёкую-далё...

Star Wars Outlaws ушла на золото за два месяца до релиза — отправлению в далёкую-далёкую галактику ничего не угрожаетХотя до релиза экшена с открытым миром Star Wars Outlaws остаётся без малого два месяца, разработчики из Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, серия The Division) уже готовы гарантировать, что игра выйдет в срок.