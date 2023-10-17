Правительство Израиля раскритиковало Джиджи Хадид после её поста о ситуации на Ближнем Востоке

Правительство Израиля обвинило модель палестинского происхождения Джиджи Хадид в антисемитизме. Хадид ранее впервые прокомментировала конфликт между Палестиной и Израилем в инстаграме* и заявила, что поддержка Палестины не означает антисемитизм, и осудила боевые действия в отношении мирного населения.