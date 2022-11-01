Народные Новости

860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир иванов
    Надо им тоже что то рвануть, и типа мы не при чём, это вы сами обожравшись вискаряУспели зачистить ...
  • Валерий
    Не пускать ЛОШАДЬ ШЛЮШКУ, гавкающая ЛОШАДЬ на Страну которая кормит не должна жить в РОССИИ.... ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА КА...Адвокат Алешкин р...
  • Ольга Кудровец
    Работайте не братья.Более тысячи пунк...

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

По всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ. Напомним, что с 10 октября начались массированные ракетные удары ВС РФ высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх