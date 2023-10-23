Рязанские мусульмане совершили намаз по погибшим в Палестине

Мусульмане собрались в молельном доме в Дягилеве. "После обязательного коллективного джума намаза, согласно призыву муфтия шейха Равиля Гайнутдина, совершили заупокойную молитву (намаз джаназа аль-гаиб) по душам погибших в Палестине единоверцев", - написал Рашид Бултачеев.
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