Вот и всё. Си Цзиньпин открывает тайваньский фронт

Но вот что удивительно... А много ли китайских самолетов летает у побережья США... А вот китайцы по словам тех же американцев 180 только опасно перехватили.... Не правильно ли будет, если каждое государство будет только свои окрестности контролировать??? Ведь согласитесь, крайне глупо , если охранники например московской фирмы с оружием будут ходить возле какой то допустим Ленинградской фирмы, да ещё и время от времени мешая той фирме проезду фур...

Андрей Stan

))))) Скажу нечто из области мифологии... Но судите сами... 1. США взорвали наши СП-1,2... Россия "ответила" сменой про западных режимов в ЦАР, Буркина Фасо, Мали и Нигере... А Нигер лежит на кратчайшем пути для строительства газопровода из Нигерии в ЕС... Если так то по прямой, более 3000 км. по пустыне... то теперь остается только чисто умозрительный путь через ЧАД... Правда как дальше? ЧАД граничит с Ливией... А весь юг Ливии, газовыми месторождениями, контролирует генерал Хавтар... 2. Относительно нынешней ситуации с евреями... Путин не просто так по общался с Раис, президентом Ирана... А Иран "дружит" с Катаром... Катар, в свою очередь, спонсор ХАМАС... 3. Летом, наш "темнейший" тесно общался с Ыном... КНДР.... Совсем не исключаю скорого обострения на корейском пол-ве... ))))))) А Ю.Корее базируются 30000 солдат янки... ))) 4. И теперь, после всей подготовки, вступит Китай... У него сейчас чистка в армии и на флоте... Но к выборам на Тайване, она уже закончится... Не исключаю одновременного выступления, так сказать, дуэтом, Китая и КНДР... И уже тогда то непосредственно сами янки умоются кровью...)))) Все их базы в Ю.Корее и Японии обязательно пострадают... как и шестерка англосаксов, страна томата... ))))