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Вот и всё. Си Цзиньпин открывает тайваньский фронт

Вот и всё. Си Цзиньпин открывает тайваньский фронт

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  19 октября 2023 года, Пентагон опубликовал отчёт "Военная мощь Китая 2023".

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Комментарии
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S Begoushev
Скорость баллистической ракеты 6, 4 км. в сёк.   Скорость звука 340 м. в сёк. Просветите,  пожалуйста.
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1 д.
Олег Орлов
Но вот что удивительно... А много ли китайских самолетов летает у побережья США... А вот китайцы по словам тех же американцев 180 только опасно перехватили.... Не правильно ли будет, если каждое государство будет только свои окрестности контролировать??? Ведь согласитесь, крайне глупо , если охранники например московской фирмы с оружием будут ходить возле какой то допустим Ленинградской фирмы, да ещё и время от времени мешая той фирме проезду фур...
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1 д.
Андрей Stan
))))) Скажу нечто из области мифологии... Но судите сами...               1.  США взорвали наши СП-1,2... Россия &quot;ответила&quot; сменой про западных режимов в ЦАР, Буркина Фасо, Мали и Нигере... А Нигер лежит на кратчайшем пути для строительства газопровода из Нигерии в ЕС... Если так то по прямой, более 3000 км. по пустыне... то теперь остается только чисто умозрительный путь через ЧАД... Правда как дальше? ЧАД граничит с Ливией... А весь юг Ливии, газовыми месторождениями, контролирует генерал Хавтар...                             2. Относительно нынешней ситуации с евреями... Путин не просто так по общался с Раис, президентом Ирана... А Иран &quot;дружит&quot; с Катаром... Катар, в свою очередь, спонсор ХАМАС...       3. Летом, наш &quot;темнейший&quot; тесно общался с Ыном... КНДР.... Совсем не исключаю скорого обострения на корейском пол-ве... ))))))) А Ю.Корее базируются 30000 солдат янки... )))                             4. И теперь, после всей подготовки, вступит Китай...  У него сейчас чистка в армии и на флоте... Но к выборам на Тайване, она уже закончится... Не исключаю одновременного выступления, так сказать, дуэтом, Китая и КНДР...  И уже тогда то непосредственно сами янки умоются кровью...)))) Все их базы в Ю.Корее и Японии обязательно пострадают... как и шестерка англосаксов, страна томата... ))))
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16 час.

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