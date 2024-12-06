С корабля на сушу: РСЗО на основе РБУ-6000 Одно из первых известных фото РБУ-6000 на сухопутном шасси — на основе МТ-ЛБ.
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С корабля на сушу: РСЗО на основе РБУ-6000 Одно из первых известных фото РБУ-6000 на сухопутном шасси — на основе МТ-ЛБ.
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