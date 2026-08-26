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Царьград

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Песков подтвердил подготовку к визиту Лукашенко в Россию

Песков подтвердил подготовку к визиту Лукашенко в Россию

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о подготовке к визиту Александра Лукашенко в Россию. Визит планируется в ближайшее время, где президент Белоруссии встретится с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

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