Песков подтвердил подготовку к визиту Лукашенко в Россию

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о подготовке к визиту Александра Лукашенко в Россию. Визит планируется в ближайшее время, где президент Белоруссии встретится с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.
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