❗️⚡️Противник подтверждает, что пгт Шевченко перешло под физический контроль ВС РФ после успешного штурма Новотроицкого.
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❗️⚡️Противник подтверждает, что пгт Шевченко перешло под физический контроль ВС РФ после успешного штурма Новотроицкого.