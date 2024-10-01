Смартфоны массово заражает вирус-троян, который имитирует уведомления от банков. 😨😨😨 Вирус блокирует экран, и начинают всплывать фейковые сообщения о списаниях средств.
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Смартфоны массово заражает вирус-троян, который имитирует уведомления от банков. 😨😨😨 Вирус блокирует экран, и начинают всплывать фейковые сообщения о списаниях средств.