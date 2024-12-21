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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» забрал Биттена из списка отказов «Спартака». У канадского форварда 1+4 за 21 игру

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.  26-летний канадец присоединился к красно-белым в межсезонье. В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ на счету форварда 5 (1+4) очков за 21 игру при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 10:56.

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