Экс-глава МО Армении: отказ Пашиняна от саммита ОДКБ снижает безопасность страны

Экс-глава армянского Министерства обороны, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян заявил, что отказ действующего премьера Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии