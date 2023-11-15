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Экс-глава МО Армении: отказ Пашиняна от саммита ОДКБ снижает безопасность страны

Экс-глава МО Армении: отказ Пашиняна от саммита ОДКБ снижает безопасность страны

Экс-глава армянского Министерства обороны, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Армения" Сейран Оганян заявил, что отказ действующего премьера Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны.

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