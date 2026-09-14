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Инфекционист рассказала, грозит ли России эпидемия нового вируса из Китая

Инфекционист рассказала, грозит ли России эпидемия нового вируса из Китая

В Китае обнаружили новый вирус Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV), передающийся человеку через азиатского длинноногого клеща.

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