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Царьград

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Буцкая предложила доставлять продукты из молочной кухни на дом

Буцкая предложила доставлять продукты из молочной кухни на дом

Татьяна Буцкая рассмотрела возможность доставки продуктов из молочной кухни семьям через службы доставки или "Почту России".

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