EUR/USD: план на европейскую сессию 24 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера в первой половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было из-за разносторонней фундаментальной статистики по активности в производственном секторе и в сфере услуг стран еврозоны.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера в первой половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было из-за разносторонней фундаментальной статистики по активности в производственном секторе и в сфере услуг стран еврозоны.
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