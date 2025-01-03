Без Сталина не было бы СССР, его дело продолжил Китай, почему останки вождя не отдали в Пекин

Александр Ты полный кретин,как я посмотрю.Тебе ясно объяснили,что Собрание,потеряв кворум,было неправомочно принимать никаких решений. Зато Советы были вполне легитимным органом власти.Лозунг такой был в русской революции 1917 года "Вся власть Советам".В Советах заседали не одни большевики,большинством они стали только к концу лета 1917 года.В Советах были и эсеры,и меньшевики и анархисты .Даже Керенский был членом Петросовета.Т.е ни крестьяне,ни военные с интеллигенцией обделены не были.Аристократия тогда никого не волновала.Лишь бы не мешалась под ногами.

Aleksandr Sobolev Кто выбирал твои советы, чернь? ((Кстати вот в странах "загнивающего капитализма" - и тогда и сейчас легально действовали как социалистические так и коммунистические партии! Там была оппозиция!! А в СССр - всю оппозицию - другие партии -и уничтожили! ВСЕ! Большевики даже своих однопартийцев меньшевиков - Всероссийская Коммунистическая Партия - уничтожили! А знаешь за что? Ведь меньшевики выступали за то чтобы сделать революцию а потом отойти в сторону дав людям право самим выбирать власть!🤓 То есть буржуины в капстранах - чет не боялись оппозиции а в СССР боялись - ЗНАЛИ НЕЛЮДИ ЧТО ПРИ МНОГОПАРТИЙНОСТИ ИХ ВЫКИНУТ НА СВАЛКУ! Такое происходит лишь в нацистских, в фашистских и коммунистических тоталитарных государствах!! (ХАЙЛЬ СТАЛИНН!!!😂