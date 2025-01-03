Слава Сталина не давала покоя Хрущёву, поэтому уже покойному вождю он объявил войну. 30 октября 1961 года на XXII съезде КПСС было решено, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее».
Без Сталина не было бы СССР, его дело продолжил Китай, почему останки вождя не отдали в Пекин
Комментарии
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Александр
Ты полный кретин,как я посмотрю.Тебе ясно объяснили,что Собрание,потеряв кворум,было неправомочно принимать никаких решений. Зато Советы были вполне легитимным органом власти.Лозунг такой был в русской революции 1917 года "Вся власть Советам".В Советах заседали не одни большевики,большинством они стали только к концу лета 1917 года.В Советах были и эсеры,и меньшевики и анархисты .Даже Керенский был членом Петросовета.Т.е ни крестьяне,ни военные с интеллигенцией обделены не были.Аристократия тогда никого не волновала.Лишь бы не мешалась под ногами.
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1 час.
Aleksandr Sobolev
Кто выбирал твои советы, чернь? ((Кстати вот в странах "загнивающего капитализма" - и тогда и сейчас легально действовали как социалистические так и коммунистические партии! Там была оппозиция!! А в СССр - всю оппозицию - другие партии -и уничтожили! ВСЕ! Большевики даже своих однопартийцев меньшевиков - Всероссийская Коммунистическая Партия - уничтожили! А знаешь за что? Ведь меньшевики выступали за то чтобы сделать революцию а потом отойти в сторону дав людям право самим выбирать власть!🤓 То есть буржуины в капстранах - чет не боялись оппозиции а в СССР боялись - ЗНАЛИ НЕЛЮДИ ЧТО ПРИ МНОГОПАРТИЙНОСТИ ИХ ВЫКИНУТ НА СВАЛКУ! Такое происходит лишь в нацистских, в фашистских и коммунистических тоталитарных государствах!! (ХАЙЛЬ СТАЛИНН!!!😂
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1 час.
Александр
Ой,дурак? Тебе фамилия Маккарти знакома? Или запреты на профессию в ФРГ? Что сделали США с друганами в Корее и Вьетнаме,при попытках там объединиться? Сколько покушений готовило ЦРУ на фиделя Кастро?Что делали англичане,когда в Греции стал реальностью приход к власти коммунистов?А советы выбирали все слои населения России.Ты не знал? Так образовывайся.С интеллектом,правда,у тебя крайне плохо дело обстоит.Революции делают для того,чтобы взять власть,а не отдать её.Те же Временные никак не хотели назначать дату УС.Знали,что проиграют.
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1 час.
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