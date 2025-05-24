День славянской письменности и культуры 2025: праздник букв, веры и просвещения Ирина ВальковаКаждый год 24 мая во множестве стран, объединённых славянским наследием, вспоминают двух греческих монахов, изменивших ход истории.
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