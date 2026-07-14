Кандидат в премьер-министры Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Пшемыслав Чарнек заявил о необходимости заставить ЕС прекратить финансирование поставок оружия для Украины и её восстановления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии