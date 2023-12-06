Зеленский отказался выступать в Конгрессе из-за понимания, что денег не будет

Представитель Демократической партии в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отказался выступать перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву.
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