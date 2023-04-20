Сержант Анисимов уничтожил пять опорных пунктов врага и помог освободить поселок

В составе бронегруппы российских Вооруженных Сил гвардии старший сержант Максим Анисимов освобождал один из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов, которые организовали на подступах к поселку эшелонированную оборону.
В составе бронегруппы российских Вооруженных Сил гвардии старший сержант Максим Анисимов освобождал один из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов, которые организовали на подступах к поселку эшелонированную оборону.
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