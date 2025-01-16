Вице-спикер парламента Словакии Данко: Россией управляет прагматичный человек Президент России Владимир Путин — прагматичный и разумный человек, заявил ТАСС вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко.
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