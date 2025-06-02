Владимир Путин поддержал идею Львовой-Беловой о создании Всероссийской службы помощи семье

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова представила главе государства Владимиру Путину результаты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства и попросила поддержать ряд важных инициатив.
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