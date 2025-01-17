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Синоптик Позднякова: легкие морозы ожидаются в Москве в конце января

Синоптик Позднякова: легкие морозы ожидаются в Москве в конце января

В последнюю пятидневку января температура воздуха в Москве опустится до отрицательных значений. Об этом "Москве 24" рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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