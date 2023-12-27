Заключена сделка купли-продажи завода имени Дзержинского

Покупателем выступило курганское предприятие.Конкурсный управляющий Дзержинского машиностроительного завода, подписал договор купли-продажи предприятия как единого имущественного комплекса с ОАО «Научно-производственное объединение «Курганприбор».
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