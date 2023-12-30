«Реал» продлил контракт с Анчелотти и попытается подписать Мбаппе, спортсмены в списке доверенных лиц Путина, скандал из-за Суперкубка Турции и другие новости

Лена Мисько

Надо сказать, у «Матч ТВ» реально стилевый получился (https://t.me/tashcin/1477) промо-ролик к лыжному сезону. Но тут еще радует тот факт, что и спортсмены (а среди них, кстати, олимпийские чемпионы и призеры, те же Денис Спицов или Юлия Ступак) поддержали подобную идею съемок. Ну а в подобном дресс-коде можно было бы после забега попасть на любую вечериночку. Ну, кроме naked party, конечно.