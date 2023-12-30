1. «Реал» продлил контракт с Карло Анчелотти до 2026 года. При этом итальянец может остаться в клубе не в роли тренера, такая возможность прописана в новом соглашении.
«Реал» продлил контракт с Анчелотти и попытается подписать Мбаппе, спортсмены в списке доверенных лиц Путина, скандал из-за Суперкубка Турции и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Надо сказать, у «Матч ТВ» реально стилевый получился (https://t.me/tashcin/1477) промо-ролик к лыжному сезону. Но тут еще радует тот факт, что и спортсмены (а среди них, кстати, олимпийские чемпионы и призеры, те же Денис Спицов или Юлия Ступак) поддержали подобную идею съемок. Ну а в подобном дресс-коде можно было бы после забега попасть на любую вечериночку. Ну, кроме naked party, конечно.
Александр Тащин l Матч ТВ
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6 час.
Максим Комаров
Во время летнего перерыва Ваня Обляков сыграл полный матч в турнире на первенство Волховского района Ленинградской области. За команду МО Пашское С.П. (Паша). И это - не фейк! Он гол забил, но Паша проиграла, тем не менее. Сясьстрою - они лидеры турнира. Так что, насчет, снежной бабы, весьма вероятно! Вындин Остров я сегодня проезжал - там волшебная снежная зима! Как и везде у нас тут. Правда, новогодняя ночь выглядит угрожающе, в температурном плане:(
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4 час.
Максим Комаров
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4 час.
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