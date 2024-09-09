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Автомобильный мост обрушился во Вьетнаме. Более десяти человек пропали без вести

Автомобильный мост обрушился во Вьетнаме. Более десяти человек пропали без вести

Тринадцать человек пропали после обрушения моста во Вьетнаме.В провинции Футхо на севере Вьетнама произошло обрушение автомобильного моста через реку Красную.

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