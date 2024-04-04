© AP Photo / Gonzalo Fuentes Вчера 19K прочитали Несмотря на то, что главы стран НАТО отвергли провокационные предложения Макрона ужесточить политику в отношении России, французский президент в одностороннем порядке озвучил свои идеи публично, пишет WSJ.
Макрон сделал заявление, потрясшее весь мир. Шольц был ошарашен. Французский президент обманул партнеров по НАТО
Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Так это их болото с лягушками вот пусть и плещутся в нем, "Забота у нас простая, Забота наша такая: Жила бы страна родная, И нету других забот!". Это их блевотина и нам нет к ним никакого дела- полезут, так глаз на жопу натянем. Надоело читать разную демагогию и сплетни выкладывать - все по факту- событиям, без размазывания соплей, а разговоры с ними нужно заканчивать.
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4 час.
ВК
Вад Кук
В петуха лагерного он превратился , а не в ястреба
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3 час.
Алекс Сэм
Грохнут геронтофила ,а по совместительству президента французского, свои же и грохнут, а спишут на Россию
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1 час.
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