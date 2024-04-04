Макрон сделал заявление, потрясшее весь мир. Шольц был ошарашен. Французский президент обманул партнеров по НАТО

ВБ

Владимир Бурцев

Так это их болото с лягушками вот пусть и плещутся в нем, "Забота у нас простая, Забота наша такая: Жила бы страна родная, И нету других забот!". Это их блевотина и нам нет к ним никакого дела- полезут, так глаз на жопу натянем. Надоело читать разную демагогию и сплетни выкладывать - все по факту- событиям, без размазывания соплей, а разговоры с ними нужно заканчивать.