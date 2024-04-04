МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Грохнут геронтофила ,а по совместительству президента французского, свои же и грохнут, а спишут на РоссиюМакрон сделал зая...
  • Вад Кук
    В петуха лагерного он превратился , а не в ястребаМакрон сделал зая...

Макрон сделал заявление, потрясшее весь мир. Шольц был ошарашен. Французский президент обманул партнеров по НАТО

Макрон сделал заявление, потрясшее весь мир. Шольц был ошарашен. Французский президент обманул партнеров по НАТО

© AP Photo / Gonzalo Fuentes Вчера 19K прочитали Несмотря на то, что главы стран НАТО отвергли провокационные предложения Макрона ужесточить политику в отношении России, французский президент в одностороннем порядке озвучил свои идеи публично, пишет WSJ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Владимир Бурцев
Так это их болото с лягушками вот пусть и плещутся в нем, &quot;Забота у нас простая, Забота наша такая: Жила бы страна родная, И нету других забот!&quot;. Это их блевотина и нам нет к ним никакого дела- полезут, так глаз на жопу натянем. Надоело читать разную демагогию и сплетни выкладывать - все по факту- событиям, без размазывания соплей, а разговоры с ними нужно заканчивать.
Ответить
4 час.
ВК
Вад Кук
В петуха лагерного он превратился , а не в ястреба
Ответить
3 час.
Алекс Сэм
Грохнут геронтофила ,а по совместительству президента французского, свои же и грохнут, а спишут на Россию
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх