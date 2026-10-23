Командир миссии «Артемида-II» Рид Уайзман рассказал, что во время облета Луны на несколько минут испугался за возвращение экипажа на Землю.
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